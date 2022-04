Messagerie : WhatsApp crée les «communautés»

Meta (Facebook, Instagram) a dévoilé jeudi un nouvel outil pour la messagerie, qui permettra à leurs administrateurs de s’adresser à un grand nombre de personnes, et prévoit de meilleures protections contre les dérives.

Nombreuses critiques

Meta subit de nombreuses critiques sur ces problèmes au sujet de ses réseaux sociaux mais aussi de ses messageries (WhatsApp et Messenger), où ils sont encore plus difficiles à résoudre, puisque les échanges sont privés et cryptés, au moins dans le cas de WhatsApp. Les administrateurs pourront supprimer les messages problématiques dans les groupes. Les contenus ne pourront être transférés qu’à un groupe à la fois, pour éviter des phénomènes relevant du spam. Les groupes sont limités à 256 personnes et les communautés, initialement, à quelques milliers d’utilisateurs.