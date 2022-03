Panne mondiale : WhatsApp, Instagram et Messenger patinent

Une panne à l'échelle mondiale a touché l'ensemble des services de Facebook, mercredi. Le principal bug semble provenir des images.

Les services de Facebook rencontrent actuellement une panne à l'échelle mondiale. Les plupart des utilisateurs de WhatsApp et Messenger ont signalé qu'il leur était impossible de recevoir et envoyer des messages depuis 16 heures, ce mercredi 3 juillet. Sur Instagram, le flux d'actualités n'est plus chargé et les images ne peuvent pas être téléchargées.