Meta : WhatsApp lance une nouvelle fonctionnalité de groupe

WhatsApp a lancé des nouveautés qui devraient permettre de mieux gérer simultanément plusieurs groupes à l’avenir. Destiné à aider les organisations, les clubs, écoles et les groupes privés à mieux communiquer tout en restant organisés, la fonctionnalité Communauté de WhatsApp apporte son lot de nouveautés à la plateforme de messagerie. Elle inclut le contrôle d’administrateur, le support de sous-groupes, les appels jusqu’à 32 personnes en vidéo, l’échange de fichiers plus conséquents jusqu’à 2 Go, les réactions par émojis et les sondages. Les Communautés peuvent supporter des groupes jusqu’à 1024 utilisateurs et sont toujours encryptées de bout en bout.