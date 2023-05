Messagerie mobile: WhatsApp pourrait introduire un nom d’utilisateur

WhatsApp compte plus de deux milliards d’utilisateurs dans le monde.

Après avoir commencé le déploiement de la fonction de modification des messages envoyés , WhatsApp continue le développement de son application. La dernière mise à jour 2.23.11.15 de la version bêta sous Android, déployée via le Google Play Beta Program, intègre une nouvelle option dans la section Profil. Repérée par le site WABetaInfo, elle permet de définir un pseudonyme unique pour le compte utilisateur.

Il est ainsi possible d’éviter de communiquer son numéro de téléphone pour être contacté par d’autres utilisateurs via ce service appartenant au groupe Meta, qui a récemment écopé d’une lourde amende en Europe. En effet, contrairement à d’autres plateformes où l’inscription s’effectue en choisissant un pseudonyme et un mot de passe, le numéro de mobile est actuellement le seul moyen sur WhatsApp d'identifier un compte utilisateur.