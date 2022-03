Messagerie instantanée : WhatsApp va soulager les doigts des utilisateurs

Il ne sera plus nécessaire de maintenir appuyé le bouton microphone pour enregistrer un message vocal dans la célèbre application de messagerie instantanée.

La fonctionnalité Messagerie vocale de WhatsApp n'a jamais évolué depuis son lancement en 2013. Mais cela devrait bientôt changer, rapporte The Next Web. L'application de messagerie instantanée, filiale de Facebook, teste actuellement une nouvelle fonctionnalité qui vise à simplifier l'enregistrement des messages vocaux, particulièrement ceux de longue durée. Les utilisateurs n'auront en effet plus besoin de maintenir appuyé le bouton microphone pour saisir un message audio, selon le site WABetaInfo.