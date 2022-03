Concert : Why? revêt plusieurs visages

LUXEMBOURG - Pourquoi un groupe devrait-il rester cantonné dans un style? Voilà peut-être la question que le groupe californien s'est posée au moment de choisir un nom de scène.

Yoni Wolf est tantôt rappeur, tantôt bluesman aigri. L'essentiel

Why? Ce sont trois têtes brûlées qui, au fil de leurs pérégrinations, ont ramené l'une ou l'autre influence en studio, et ont commencé à y cuisiner une bouillabaisse où l'on retrouve une bonne dose de postrock, un fond de hip-hop et des traces de blues. Le tout épicé au folk et aux percus ethnotribales.

Pour le reste, on se refusera à toute tentative de catégorisation formelle. Ce n'est pas le but, l'objectif est de créer pour toute forme d'émotion une palette musicale qui y correspond, tout en tentant de garder une forme d'homogénéité, et ce depuis leur formation en 2005. Leurs compositions décousues forcent le public à rester concentré, lors de leurs concerts à 10 000 lieues des sentiers battus.