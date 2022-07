Tour de France Femmes : Wiebes première maillot jaune, Majerus chute d'entrée

Wiebes Wiebes annonçait la couleur jusque sur ses ongles, vernis en jaune sur la main gauche, en vert sur la droite, et est montée sur le podium avec son bébé. «J'ai fait un pari avec une amie, je lui ai dit que j'essaierai de le prendre avec moi. (...) Ce n'est pas mon bébé, sans quoi je pense que je n'aurais pas pu être ici, je pense», a-t-elle souri. Wiebes a été plus puissante que sa compatriote Marianne Vos pour s'imposer sur les Champs-Élysées, où la Belge Lotte Kopecky a pris la troisième place.

La Luxembourgeoise Christine Majerus a été victime d'une chute à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée et a pu terminer la course, à la 135e place, à 3'15'' de Wiebes. Selon son entourage, elle ne souffre que de quelques contusions. Grâce au jeu des bonifications, Wiebes possède quatre secondes d'avance au classement général sur Vos avant la deuxième étape entre Meaux et Provins lundi (136,4 km), où elles ne seront que 143 au départ. La Belge Alana Castrique (Cofidis) a été contrainte à l'abandon après une chute à une dizaine de kilomètres de l'arrivée.