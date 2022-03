Wildbirds and Peacedrums ou la folie maîtrisée

Leur musique est ce qu'il y a de plus original et de plus simple à la fois. Le couple Andreas Werliin-Marian Wallentin nous vient de Suède; l'un joue de la batterie comme un jazzman possédé, l'autre chante, hurle et murmure des comptines sur la vie, l'amour et la mort.