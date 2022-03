Will Smith chouchou des Américains

On le dit infidèle, gay et scientologue, il n'empêche que Will Smith demeure l'acteur préféré des Américains.

(afp)

Will Smith (40 ans) est l’acteur préféré des Américains, selon les lecteurs de «Parade» et les téléspectateurs de l’émission «Entertainment Tonight».

«Je pense que la clé de mon succès est que j’ai une carrière de col blanc avec une mentalité de col bleu. C’est ce qui plaît aux gens», a confié Will. En revanche, il avoue qu’il n’est jamais détendu: il attend toujours de voir quel projet va lui être proposé et si celui-ci va marcher. Le magazine a précisé que Will avait l’air de glisser de projet en projet sans effort, et ce grâce à son charisme.