Nouveau morceau : Will Smith revient dans la musique avec de l'electro

L'acteur et rappeur n'avait plus rien sorti de neuf depuis 2005 et l'album «Lost & Found». Avec le titre «Get Lit», il donne dans l'EDM.

C'est peu dire que l'Américain a surpris son monde. Non seulement, il est de retour dans la musique, mais en plus il donne dans de l'EDM qui tabasse avec le morceau «Get Lit». Ce titre a été produit avec DJ Jazzy Jeff, son ami de toujours avec qui il avait commencé dans la musique dans les années 1980. Son come-back ne devrait pas en rester là, selon les dires de Will Smith sur la radio Beats 1.

L'acteur et rappeur a expliqué qu'il avait enregistré 30 nouveaux morceaux avec Jazzy Jeff: «Il y en a six ou sept que j'aime vraiment vraiment beaucoup». De plus, Smith et Jazzy Jeff pourraient même partir sur les routes ensemble. «Je suis pratiquement sûr qu'on va faire une tournée. On ne l'a jamais vraiment fait ensemble parce que j'étais toujours sur le plateau du «Prince de Bel-Air» ou que je tournais un film. Cet été pourrait bien être la période de notre première tournée mondiale. Ça me terrifie».

DJ Jazzy Jeff et Will Smith (alors appelé Fresh Prince) s'étaient fait connaître mondialement à la fin des années 1980 en gagnant le premier Grammy Award Hip-Hop pour leur titre «Parents Just Don't Understand».