Bafta : Will Smith sacré meilleur acteur pour «La méthode Williams»

Dimanche, l’acteur américain Will Smith a remporté le titre de meilleur acteur aux Bafta. Il est aussi en lice pour un Oscar.

L’Américain Will Smith a remporté dimanche le prix du meilleur acteur lors de la cérémonie des Bafta à Londres, les récompenses britanniques du cinéma, pour son interprétation du père et entraîneur des championnes de tennis Serena et Venus Williams, dans le film «La méthode Williams», de Reinaldo Marcus Green.

«The Power of the Dog» meilleur film

Le sombre western «The Power of the Dog» a été sacré dimanche meilleur film aux Bafta, les récompenses britanniques du cinéma, et a valu à la Néo-Zélandaise Jane Campion le prix de la meilleure réalisation. Cette production Netflix, également nominée dans la catégorie meilleur film pour les Oscars le 28 mars, l’a emporté devant «Belfast», «Don’t Look Up!» «Dune» et «Licorice Pizza».