Will Smith veut réaliser «Bienvenue chez les ch'ti noirs»

L’acteur américain a été séduit par «Bienvenue chez les Ch’tis», lors de sa projection aux Etats-Unis, et veut en faire sa propre adaptation.

Parmi eux un certain Will Smith, qui aurait l’intention de faire un «Bienvenue chez les Blacks» et aurait «déjà un casting d’acteurs en tête», selon une source de Pathé, citée par Lepoint.fr.