Après le décès d'Elizabeth : William aura «besoin de temps» pour s'habituer «à la vie sans Mamie»

«Elle était à mes côtés»

«Bien que je pleure sa perte, je me sens aussi incroyablement reconnaissant», a-t-il ajouté, soulignant qu'il avait bénéficié de «sa sagesse et de son réconfort» pendant 40 ans. «Ma femme a bénéficié de ses conseils et de son soutien pendant vingt ans. Mes trois enfants ont pu passer des vacances avec elle et créer des souvenirs qui dureront toute leur vie».