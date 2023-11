Une réconciliation impossible?: William considère son frère comme un «déserteur»

«Il semble que peu importe ce qui se passe dans l’intimité, même dans une période de douleur et de chagrin, lorsque la famille royale est concernée, cela finit un jour par se savoir.» C’est avec un brin de résignation qu’une source proche de la monarchie britannique s’est confiée au «Mirror» . Il y a (de nouveau) de l’agitation au palais depuis la publication d’extraits du livre d’Omid Scobie, biographe de Meghan et Harry, dans «People» . Déjà auteur de «Finding Freedom» sorti en 2020, le journaliste britannique en remet une couche sur la famille royale dans un nouvel ouvrage intitulé «Endgame», à paraître fin novembre.

Le journaliste explique ensuite que Harry a désespérément tenté d’appeler William pour lui demander comment lui et sa femme s’organisaient pour se rendre sur place. Le prince de Galles ignorant les appels de Harry, celui-ci a fini par s’arranger avec ses oncles, les princes Edward et Andrew. «C’était déchirant d’assister à cela. Harry était complètement seul sur ce coup-là», a confié à Scobie une source proche des Sussex. L’auteur estime par ailleurs que les chances de réconciliation entre les deux frères sont quasi nulles. William «a l’impression d’avoir perdu Harry et ne veut pas connaître cette version de lui», lui a confié un proche du prince de Galles.

«Ils sont dans des camps complètement opposés… Cela ne changera pas», abonde un membre de la famille Spencer. William considérerait son frère comme un «déserteur» et pense qu’«une armée de thérapeutes» américains lui a retourné le cerveau. Ces allégations ont fait bondir la famille royale et son entourage. «Il n’y a aucune limite. William et Kate semblent être la cible numéro un de cet auteur. Il suffit de quelques mois pour que les couteaux sortent à nouveau et que les plaies se rouvrent», déplore la source interrogée par le Mirror.