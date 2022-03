Tableau : William et Harry immortalisés

Au moment où les spéculations se font plus nombreuses sur une accession au trône de William, qui brûlerait ainsi la priorité à son père, Charles, la National Portrait Gallery a présenté pour la première fois un portrait du prince et de son frère, Harry, vêtus de leur uniforme d’officier du régiment de cavalerie des Blues and Royals. Le tableau a été réalisé par la peintre anglaise Nicky Philips.