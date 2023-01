Grande-Bretagne : William et Kate tout sourire à Liverpool

Le prince et la princesse de Galles ont fait leur première apparition publique, après la sortie des mémoires explosives de Harry qui cartonnent en librairie.

Kate et William s'est rendu Royal Liverpool University Hospital jeudi et sont apparus plutôt décontractés.

Le prince et la princesse de Galles ont fait leur première apparition publique après la sortie des mémoires explosives de Harry qui cartonnent en librairie.

Kate et William ont rencontré le personnel soignant du Royal Liverpool University Hospital, jeudi, et sont apparus plutôt décontractés. Le couple était uni jusque dans ses vêtements: William portait une veste bleu marine sur un pull vert foncé tandis que son épouse avait misé sur un manteau à carreau dans les mêmes teintes. Une façon pour eux de faire front commun, alors que les mémoires de Harry sont sorties mercredi, et qu'elles cartonnent en librairie.