Kenya : William Ruto déclaré vainqueur dans la confusion

Le président de la Commission électorale du Kenya a déclaré lundi William Ruto vainqueur de l’élection présidentielle face à Raila Odinga, après six jours d’attente et le rejet surprise des résultats par une partie de cet organe indépendant. Wafula Chebukati a annoncé que le vice-président sortant avait cumulé plus de 7,17 millions de votes, soit 50,49% des voix, contre 6,94 millions, soit 48,85%, pour son adversaire, remportant l’une des élections les plus serrées de l’histoire du pays.