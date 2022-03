Parce qu'il le vaut bien : William teint en noir ce qui lui reste de cheveux

«Exclusivité mondiale: un

shooting historique avec le prince»: c’est le texte qui barre la couverture du magazine «Hello!». Et, à dire vrai, on est surpris par le nouveau look de William. Le fils aîné de Charles et Lady Di apparaît avec les cheveux teints en noir et surtout... sa calvitie a miraculeusement disparu!