Cinéma : Winnie l'ourson devient la star d'un film d'horreur

Le sympathique héros pour enfants endosse un rôle totalement différent, avec son copain Porcinet, dans un long métrage dont les premières images ont été postées sur le Net.

Dans «Winnie the Pooh: Blood and Honey», Porcinet et Winnie n’ont plus rien à voir avec les personnages du dessin animé.

Éloignez les enfants de l’écran, Winnie l’ourson, auquel se comparait Emily Ratajkowski, est devenu un horrible et inquiétant personnage de film d’horreur. Le sympathique ours jaune de dessin animé, qui vit dans la Forêt des rêves bleus en compagnie de ses amis, sera la star de «Winnie the Pooh: Blood and Honey» («Winnie l’ourson: sang et miel», en français), un long métrage réalisé par Rhys Frake-Waterfield.

Un premier teaser du film et quelques photos ont été partagés sur YouTube et le réalisateur a donné des détails sur l’intrigue à Variety. «Winnie the Pooh: Blood and Honey» verra Winnie et Porcinet comme de vrais méchants qui partent faire un carnage après avoir été abandonnés par Jean-Christophe, maintenant à l’université. Parce qu’ils ont dû se débrouiller seuls, ils sont devenus sauvages, sont revenus à leurs racines animales. Ils ne sont plus apprivoisés: ils sont comme un ours et un cochon vicieux à la recherche de leur proie», a confié Frake-Waterfield.