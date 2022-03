Winston: «C'est l'amour qui me rend heureux»

Charlie Winston, qui cartonne avec son album «Hobo», sera,

samedi, à la Rockhal.

Il nous a parlé de sa vie de vagabond.

L’essentiel: Vous attendiez-vous à un tel succès en France avec votre dernier album?

Winston: Je m’y attendais un peu, mais je ne connaissais pas l’ampleur. Avant de sortir l’album, j’ai rencontré des Français qui m’ont dit que l’album pourrait bien marcher chez eux. Donc, j’avais déjà un bon sentiment.

Vous avez récemment donné un concert dans une rue parisienne, un autre dans un train. Aimez-vous ce genre de concert spontané?

Oui, ces concerts m’ont vraiment plu. C’est pareil pour moi de jouer dans une salle de concert ou bien dans la rue. Ce qui compte, c’est de connecter les gens.

Êtes-vous spontané?

Oui, mais moins ces derniers temps parce que j’ai un agenda serré. Ma dernière action spontanée était de rendre visite à mon frère quand j’avais deux jours de repos.

Vous chantez dans votre tube «Like a Hobo»: «The less I have the more I am a happy man». L’argent est-il important pour vous?

Plus tu en as, plus tu peux te payer de voitures ou de postes de télé. Mais ce qui me rend heureux, en fait, c’est l’amour et tout ce qu’il m’apporte. Une grande maison me donnerait seulement du plaisir parce que je pourrais inviter beaucoup de gens.

Avez-vous déjà trouvé l’amour de votre vie?

Oui et non. Je suis tombé plusieurs fois amoureux, mais l’amour parfait n’existe pas. Les relations ne fonctionnent pas toutes sur le même niveau. L’amour peut exister sous des formes différents.

Le «hobo» qui a prêté son nom à votre album est une sorte de vagabond. En êtes-vous un?

Je voyage beaucoup pour travailler et rencontrer des gens. Mais ça ne veut pas dire que je n’ai pas d’argent. J’aime bien aussi mon confort. Donc, oui, je suis un vagabond mais plutôt dans le sens d’être libre.

Vous êtes soutenu par Peter Gabriel. Comment vous êtes-vous rencontrés?

Je jouais de la basse dans le groupe de mon frère. Nous avons enregistré le premier album dans le studio de Peter Gabriel. J’ai été présenté à sa fille et on est devenus amis. Un jour, j’ai rencontré son père. Peter a écouté et apprécié ma musique. Il m’a aidé à me faire connaître.

Vous avez grandi dans un hôtel. Quels souvenirs gardez-vous de cette enfance?

C’était fantastique et vraiment dingue d’avoir tout le temps des gens autour de moi. Mais j’ai connu des moments heureux et tristes. Mes parents ont divorcé quand j’avais onze ans. Cette période de ma vie est liée à beaucoup d’émotions.