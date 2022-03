Après le scandale : Winterkorn, un patron sous intense pression

Le scandale du trucage des moteurs diesel pourrait chambouler la fin de carrière de Martin Winterkorn, un technicien tatillon surnommé «M. Qualité».

Jusqu'à récemment, l'ingénieur de formation aux cheveux gris et lunettes fines apparaissait en position de force au sein du groupe à l'issue du duel en coulisses l'ayant opposé au printemps à son ancien mentor, Ferdinand Piëch. C'est à ce dernier que Martin Winterkorn, 68 ans, doit son ascension au sein de ce fleuron de l'industrie allemande. Né le 24 mai 1947 près de Stuttgart, l'actuel patron du groupe Volkswagen est entré chez Audi en 1981 comme assistant à la direction de la qualité. Repéré par M. Piëch, il gravit les échelons au sein de la marque aux anneaux, puis devient responsable de la division qualité du groupe Volkswagen en 1993. En 1996, il est nommé directeur du développement technique pour la marque Volkswagen, puis assure entre 2000 et 2002 la fonction de directeur de la recherche et développement pour l'ensemble du groupe, avant de revenir chez Audi en tant que chef de la marque.

Pointé pour certains manquements

Depuis son arrivée à la tête du groupe Volkswagen en 2007, avec Ferdinand Piëch comme président du conseil de surveillance, cet amateur de football relativement discret a enregistré de nombreuses réussites, transformant le groupe en un géant à douze marques, parmi lesquelles Audi, Porsche et Seat pour les voitures mais aussi MAN et Scania pour les camions et Ducati pour les motos. En 2014, l'entreprise de Wolfsburg a signé des résultats financiers records, avec un bénéfice net de près de 11 milliards d'euros et un chiffre d'affaires d'environ 202 milliards d'euros. Mieux, elle est parvenue au premier semestre à doubler le numéro un mondial des ventes, le japonais Toyota, une ambition qu'elle nourrissait pour 2018 seulement.