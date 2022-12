Compagnie low-cost : Wizz Air débarque au Luxembourg avec une première destination

La Ville éternelle sera desservie trois fois par semaine, les mardis, jeudis et samedis, avec des tarifs à partir de 24,99 euros. La compagnie indique que la capitale italienne sera desservie avec un Airbus A321neo, doté de 239 sièges, et considéré comme efficace en termes de consommation de carburant et d’émissions de nuisances sonores.