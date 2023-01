Liaison aérienne: Wizz Air desservira Bucarest depuis Luxembourg

Après Rome, Bucarest. Wizz Air a ouvert une nouvelle route depuis le Luxembourg. La compagnie aérienne desservira la capitale de la Roumanie à partir du 13 juin prochain, a constaté L’essentiel ce mardi lors d’une consultation de l’application de Wizz Air. Deux rotations sont prévues par semaine, les mardis et samedis. L’opérateur de l’aéroport de Luxembourg, lux-Airport, avait relayé la semaine passée un tweet de la compagnie dans lequel elle annonçait de nouvelles liaisons, y compris vers le Luxembourg.

Bucarest est le second aéroport choisi par la compagnie à bas coût hongroise, depuis l’annonce de son arrivée au Findel il y a un mois et demi. Selon de premières simulations effectuées par L’essentiel, le prix de base d’un aller-retour entre Luxembourg-Findel et Bucarest-Henri-Coandă en juin prochain avoisine les 130 euros.