En Moselle : Une soirée d'anniversaire finit très mal à Woippy

La victime, blessée à la jambe, a été transférée à l'hôpital. Elle s'est vu prescrire 45 jours d'ITT (arrêt de travail). L'auteur du coup de feu a pris la fuite avec son frère et sa femme, note notre confrère. Mais tous deux ont été arrêtés quelques instants plus tard et placés en garde à vue. L'homme jaloux a été présenté en comparution immédiate mardi pour être jugé.