"World of Warcraft" étend son univers

Le numéro un mondial des jeux vidéo, Activision Blizzard, lance jeudi en Europe et en Amérique la 2e extension du jeu de rôle en ligne, le plus joué sur la planète.

Dans World of Warcraft, dont la sortie remonte à novembre 2004 en Amérique du Nord et à février 2005 en Europe, le joueur est invité à créer son personnage parmi huit races divisées en deux factions ennemies, l'Alliance et la Horde, avant de le faire évoluer dans un monde médiéval fantastique baptisé Azeroth, où il peut s'allier avec d'autres adeptes pour combattre ses opposants.

Commercialisé dans 23 pays, "Wrath of the Lich King" ("La colère du roi-liche") permettra aux joueurs déjà en possession du logiciel de base "World of Warcraft" d'agrandir son univers virtuel, en mettant à leur disposition un nouveau continent froid et inhospitalier, baptisé Norfendre, où règne le roi-liche, Arthas Menethill.

2,4 millions d'exemplaires vendus

Les acquéreurs de cette extension pourront également faire progresser les capacités de leur personnage, qui déterminent notamment leur puissance, mais aussi découvrir une nouvelle classe de héros surpuissante, les "Chevaliers de la mort", réservée aux passionnés ayant le plus avancé dans l'aventure.

Fort des ventes réalisées par la première extension de son jeu, "The Burning Crusade" ("La croisade enflammée"), qui s'était écoulée à 2,4 millions d'exemplaires lors de sa seule première journée de commercialisation en janvier 2007, Activision Blizzard a prévu un lancement gigantesque pour son nouveau titre.

Rencontre des dirigeants et des fan

Des dizaines de magasins, décorés aux couleurs de "World of Warcraft", doivent ouvrir leurs portes à 0H01 (heure locale) dans la nuit de mercredi à jeudi, sur les continents européen et américain, pour permettre aux joueurs les plus pressés de débourser les 35 euros, ou leur équivalent, nécessaires à l'acquisition de la nouvelle extension.

"Nous avons attendu ces événements de lancement avec impatience toute l'année", déclare le président et cofondateur du studio de développement Blizzard, Mike Morhaime, cité dans un communiqué de presse. "C'est l'une des rares occasions que nous avons de rencontrer les joueurs en personne, et nous avons hâte de célébrer le lancement de +Wrath of the Lich King+ avec eux."

Pour cette sortie, le rituel est en effet partout le même: les dirigeants de la société américaine font le déplacement dans les principales villes du monde pour rencontrer les passionnés et dédicacer les exemplaires vendus à minuit.

