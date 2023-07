Tour de France 2023: Sa compagne sur le point d'accoucher, Wout van Aert quitte le Tour

C'est parti pour les Alpes! Le peloton du Tour de France a attaqué samedi à 13h24 la première des quatre étapes alpestres, le début d'une orgie de cols pour départager Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, les deux grands favoris pour la victoire finale.

Depuis Annemasse, les deux gloutons et les autres coureurs se sont lancés à l'abordage de cinq cols répertoriés, dont trois de première catégorie et un hors-catégorie: le col de Joux Plane (11,6 km à 8,5%) qui se dressera en dernier sur la route du jour avant une descente vers Morzine d'autant plus technique que la pluie risque de rendre le bitume glissant.