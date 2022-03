Rock-A-Field 2015 : Wu-Tang Clan, les légendes du hip-hop

ROESER - De retour avec son

sixième opus, le célèbre

groupe de rap newyorkais

sera l’une des

attractions du festival.

Des samples de films d’arts martiaux, des beats lourds, des ambiances sombres et neuf MC’s pour autant de flows singuliers. Lorsque le Wu-Tang débarque en 1993 avec «Enter the Wu-Tang (36 Chambers)», son premier album, c’est le début d’un séisme qui va frapper la scène hip-hop américaine. Formé au départ par RZA, GZA et Ol’ Dirty Bastard, vite rejoints par Raekwon, Method Man, Ghostface Killah, Inspectah Deck, Masta Killa et U-God, le groupe de Staten Island réaffirme le leadership du rap new-yorkais, après la vague «gangsta-rap» ayant déferlé de Californie.