Dans l'intimité du Premier ministre: Xavier Bettel a 50 ans, «le temps est une denrée rare pour moi»

L'essentiel a passé la journée avec Xavier Bettel à l'aube de ses 50 ans. Un agenda qui a débuté avec un Conseil de gouvernement puis une visite du LIST, à Belvaux, pour l'inauguration de nouveaux laboratoires.

«Avec mon mari, on se fait un week-end par mois quelque part, juste tous les deux», confie le Premier ministre. Celui de son 50e anniversaire, ce vendredi, ne sera pas consacré à Gauthier, mais à une tripartite de plus. À la veille de ce jour spécial, jeudi, L’essentiel a pu passer une grande partie de la journée avec Xavier Bettel. Au menu, Conseil de gouvernement, visite du LIST, réunions internes et préparatifs de la tripartite, une journée chargée menée au pas de course. «Je suis tout le temps occupé, le temps est une denrée rare», dit celui qui avoue dans un sourire avoir un peu grossi «car ne j’ai plus le temps de faire du sport».

Même le dîner entre amis prévu pour l’anniversaire est en sursis. «J’ai déjà prévenu tous les membres du gouvernement de garder leur samedi et dimanche, mon dîner dépendra des discussions de vendredi pour savoir à quelle heure je vais me coucher».

«Il y a beaucoup de moments très durs»

50 ans, bientôt dix à la tête du gouvernement, et «tant de moments qui m’ont beaucoup ému. Comme quand je suis allé voir les gens qui avaient tout perdu dans les inondations à l’été 2021, je sortais justement de l’hôpital» (NDLR: il a été hospitalisé en raison du Covid). La mort du Grand-Duc Jean (en avril 2019) l’a également beaucoup affecté. À l’image de sa visite à Boutcha en Ukraine, «il y a beaucoup de moments très durs, dans mon travail, mais j’aime ce que je fais, je ne me plains pas du tout».

Xavier Bettel porte un regard bienveillant sur son parcours, qu'il commente sans aucun regret. «Quand on a pris des décisions au moment du Covid, on les a prises avec les informations qu’on avait à l’époque. J’ai toujours fait en âme et conscience la politique qu’il faut faire. Devoir restreindre les libertés individuelles est quelque chose qui n’est pas dans mon ADN».

«C'est Gauthier qui se charge de notre agenda privé»

Avec parfois des journées dépassant les quinze heures de travail, Xavier Bettel a forcément moins de temps à consacrer à sa vie privée: «Mais pendant la journée j’envoie beaucoup de SMS à mon mari et on s’appelle. On a moins le temps pour voir les amis c’est vrai, c’est donc Gauthier qui se charge de notre agenda privé».

Xavier Bettel et Gauthier Desteney se sont mariés le 15 mai 2015. Editpress/Alain Rischard

Les journées sont longues, mais elles se terminent par un petit rituel qu'il n'a pas hésité à nous confier. «C’est mon péché mignon, la première chose que je fais, je retire mon costume, ma cravate et mes chaussures. Une fois que j’ai mis mes chaussons, je souffle et l’officiel est fini».