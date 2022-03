Diplomatie – Xavier Bettel a parlé à Vladimir Poutine: «Cette guerre doit s'arrêter»

Les tensions entre la Russie et l'Union européenne ont été décuplées depuis le lancement de l'invasion russe en Ukraine, le 24 février, mais la communication avec le Kremlin n'est pas rompue pour autant. Après Emmanuel Macron, Olaf Scholz ou encore Charles Michel, le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, s'est à son tour entretenu avec le président russe Vladimir Poutine, lundi matin. Un échange par téléphone au cours duquel le chef du gouvernement a «condamné dans les termes les plus forts l'agression de la Russie contre l'Ukraine», a indiqué le ministère d'État, dans un communiqué.

De la fermeté donc, mais avec une volonté de maintenir le dialogue: «Depuis notre première rencontre à Sotchi, en 2015, et lors de nos nombreux échanges par la suite, j’ai toujours pris le soin d'essayer de contribuer à assurer la sécurité et la stabilité du continent européen, et pour maintenir la paix. Cela demeure ma motivation aujourd’hui», a noté le Premier ministre, en guise d’introduction, avant de déplorer «une situation qui a évolué de façon dramatique» et «le retour de la guerre sur le continent européen».