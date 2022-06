Guerre en Ukraine : Bettel a rencontré Zelensky: «Votre avenir est avec nous»

LUXEMBOURG – Le Premier ministre luxembourgeois, actuellement en Ukraine pour une visite diplomatique et politique, a rencontré ce mardi, le président ukrainien.

Alors qu'il se trouve actuellement en Ukraine, dans le cadre d'une visite diplomatique et politique, Xavier Bettel a rencontré ce mardi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. C'est le président ukrainien lui-même qui l'a indiqué en postant une vidéo de cette rencontre sur son compte Facebook. Volodymyr Zelensky a souhaité la bienvenue au Premier ministre luxembourgeois et l'a remercié de cette visite «importante»: «Être maintenant en Ukraine et avec l'Ukraine signifie être du bon côté de l'histoire», a écrit le président ukrainien.

«Les valeurs pour lesquelles vous vous battez»

«Je sais ce que c'est d'avoir un grand voisin qui pense que c'est lui qui doit décider de l'avenir de votre pays, on l'a vécu au Luxembourg, a rappelé Xavier Bettel, en référence à la période nazie. «Et c'est justement grâce à la solidarité d'autres personnes qu'aujourd'hui je vis dans une démocratie». Et cette solidarité luxembourgeoise, déjà importante dans les domaines militaire, financier et humanitaire, va s'accroitre. Même si le Premier ministre ne prend pas d'engagement concret pour le moment, des discussions étant toujours en cours entre Kiev et le Grand-Duché. «L'important, c'est qu'on sache exactement ce dont l'Ukraine a besoin, comment on peut l'avoir le plus rapidement possible et comment on peut l'acheminer ici».