Réactions internationales: Xavier Bettel choqué par la mort brutale de Shinzo Abe, ami du Luxembourg

L'ancien Premier ministre japonais, Shinzo Abe, est décédé, vendredi, à l'hôpital, des suites de l'attaque par balles dont il a été victime en plein meeting électoral à Nara (ouest), suscitant une vive émotion au Japon et à l'étranger. Le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, a réagi à l'attentat sur Twitter, avant même l'annonce du décès, en publiant une photo d'une conférence de presse commune avec Shinzo Abe, tenue en 2015 à Luxembourg.

À 14h, avant de débuter son intervention à la sortie du Conseil de gouvernement, Xavier Bettel s'est exprimé de nouveau: «Ce décès est tragique et nous choque tous. Cela doit nous faire réfléchir. Shinzo Abe et le Luxembourg avaient un lien commun, il était venu nous rencontrer en 2015 et toujours veillé à ce que nos relations soient profondes et maintenues». Le Premier ministre luxembourgeois a souligné cette «violence» qui accompagne la vie politique aujourd'hui. Et qui n'épargne pas le Japon, que l'on pensait plus apaisé.

«Démocrate», «visionnaire»: de l'Asie à l'Occident, les dirigeants du monde entier ont rendu hommage, vendredi, à l'ancien Premier ministre japonais, et exprimé leur émotion. L'Inde a décrété une journée de deuil national, samedi, en «solidarité» avec les Japonais. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a déploré la perte d'un «dirigeant visionnaire» qui «a porté les relations entre (...) les États-Unis et le Japon, aux niveaux les plus élevés». L'ambassade de Chine au Japon a dit combien la Chine était «choquée» par l'attaque.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est dit «profondément attristé par ce meurtre odieux», saluant «un défenseur de la démocratie», «mon ami et collègue depuis de nombreuses années». Le Japon est un partenaire clé de l'Alliance. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dénoncé sur Twitter, le «meurtre lâche et brutal» d'un «grand démocrate et défenseur d'un ordre mondial multilatéral».

«Le Japon perd un grand Premier ministre, qui dédia sa vie à son pays et œuvra à l’équilibre du monde», a réagi le président français, Emmanuel Macron. «J'adresse ma sympathie et mes condoléances à sa famille et au peuple japonais pour la perte de leur Premier ministre, resté le plus longtemps au pouvoir et homme politique respecté», a déclaré le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, dans un communiqué, condamnant un «acte criminel inacceptable».