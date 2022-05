Politique au Luxembourg: Xavier Bettel envisage de prolonger à son poste après 2023

Huit ans et demi après son assermentation comme Premier ministre, Xavier Bettel ne semble pas lassé par sa fonction.

Huit ans et demi après son assermentation comme Premier ministre, Xavier Bettel ne semble pas lassé de la fonction. Il envisage clairement de se porter de nouveau candidat, lors des législatives d’octobre 2023. «Je suis plein d’énergie, d’envie de continuer», commence-t-il. Avant de s’en remettre aux choix de son parti, le DP: «Si le parti pense que c’est une bonne idée de me présenter en tant que tête de liste, je ne pourrai pas dire non».

La prolongation de son bail ne serait pour autant pas une priorité, selon le Premier ministre, qui évoque sa tâche actuelle. «Je suis tourné vers mai 2022, puis juin 2022, puis juillet 2022, etc. Et ainsi de suite jusqu’en octobre 2023. J’ai assez de pain sur la planche pour ne pas penser à la suite».

Le DP semble s’être déjà mis en ordre de marche, avec un changement à sa présidence à l’issue du congrès de juin. «Quand Corinne Cahen a annoncé qu’elle ne voulait plus être présidente, j’ai beaucoup discuté et pris la décision de porter ma candidature», explique Lex Delles, ministre des Classes moyennes et du Tourisme. Il espère que les membres du parti vont «se pencher tous ensemble sur le programme», avec une mise en avant de certains thèmes: «Changement climatique, logement, finances, économie».