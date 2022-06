Sommet de l'Otan à Madrid : Xavier Bettel et Gauthier Destenay au dîner royal

Tous les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Otan étaient invités à un grand dîner au Palais royal de Madrid, mardi soir. Étaient conviés Emmanuel et Brigitte Macron ou encore Joe et Jill Biden mais aussi Xavier Bettel et son mari Gauthier Destenay.