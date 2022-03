Bilan de l'opposition : «Xavier Bettel manque de courage»

LUXEMBOURG - Manque d'ambition, budget décevant et couacs dérangeants, l'opposition fait un bilan plutôt négatif des 100 premiers jours de la nouvelle coalition.

Pour l'opposition, le nouveau gouvernement de Xavier Bettel a promis des changements, qui n'ont pas encore eu lieu. Editpress

Après trois mois de gouvernance, le Premier ministre a tiré un premier bilan dans une interview à L'essentiel, ce vendredi matin. C'est au tour des partis de l'opposition de donner leur avis. Le CSV, déi Lénk et l'ADR n'y vont pas de main morte et déplorent l'absence d'un véritable changement pour le pays.

«Le budget 2014 est décevant»

Premier sujet dans la ligne de mire de l'opposition, le budget 2014 présenté le 5 mars dernier et qui prévoit 231 millions d'euros d’économies. «Le budget pour 2014 est décevant. Réduire les dépenses en investissement de 60% est étrange et aura un impact économique direct», fait remarquer Claude Wiseler, président adjoint de la fraction parlementaire du CSV et ancien ministre des Infrastructures. Les avis sont tout aussi tranchés du côté de déi Lénk et de l'ADR.

Justin Turpel, député déi Lénk, déplore pour sa part un manque de transparence: «Les réductions des frais de fonctionnement sont assez occultes. On ne nous a pas fourni de plan d’épargne détaillé. C’est comme si le gouvernement pratiquait la navigation à vue». Un budget qui pourrait également desservir les plus bas revenus et la nouvelle génération, selon Jean Schoos, président de l'ADR: «Ils ont prévu de faire 35 millions d'euros d'économies pour les bourses et sur le dos des jeunes, qui sont pourtant l'avenir du pays. Je ne trouve pas cela normal!».

Des scandales «honteux» à la tête de l'État

Faire un bilan des 100 premiers jours de la coalition ne va pas sans évoquer les différents couacs qui ont eu lieu à la tête de l'État. Dernier en date, l'affaire McKinsey, fameux cabinet de conseil sollicité par le ministère des Finances. «M. Gramegna a été engagé il y a 100 jours pour ses compétences en terme de finances et au final il fait appel à une firme extérieure. Je trouve cela triste et honteux. Nous avons finalement un gouvernement qui n’est pas capable de régler ses problèmes de finances tout seul», martèle Jean Schoos.

Même son de cloche du côté du CSV. «Cela ne me dérange pas que l'État fasse appel à un cabinet de conseil externe. Mais que des cabinets de conseil soient utilisés pour la révision du budget, qui aurait dû être effectuée par le secteur public, je trouve cela inapproprié», conclut Claude Wiseler. De l'affaire Closener en passant par celle des fonctionnaires payés sans travailler, rien d'étonnant pour Justin Turpel: «Cela ne m’a pas choqué qu’il y ait eu ces scandales. Je pense qu’ils sont dus à la rupture avec le gouvernement CSV longuement implanté».

TVA, chômage et bourses au cœur des inquiétudes

«L'augmentation de la TVA est nécessaire. La seule critique que je peux faire est qu’il n'y a pas de date exacte. Le nouveau gouvernement procède de façon chaotique», déplore Claude Wiseler. Comme annoncé ce vendredi matin, Xavier Bettel devrait en dire davantage, le 2 avril prochain. Pour Justin Turpel, beaucoup de réformes annoncées restent encore en suspens. «Qu’en est-il de la séparation entre l’Église et l’État?», lance le député, qui s'inquiète également des suites de la réforme des bourses étudiantes. «Beaucoup de gens auront moins d’argent qu’avant et je crains que la situation ne se dégrade pour les familles modestes dont les enfants vont à l'université».

S'y ajoutent le problème du chômage et de la formation selon Jean Schoos: «On prend les mêmes et on continue! M. Schmidt a déjà eu quatre ans pour tenter de régler le problème et il n’y est pas parvenu. Le vrai souci vient de l'éducation et du système de formation, qui ne correspondent pas à la réalité du terrain et surtout à celle du secteur privé». Enfin, l'opposition attend la nouvelle coalition sur des sujets importants, comme le mariage homosexuel ou l'accord sur l'évasion fiscale, qui devrait bientôt être conclu à Bruxelles. «Il faudrait demander davantage leur avis aux Luxembourgeois par des référendums. Les 100 premiers jours n’ont pas donné de bons signes dans ce sens, car celui qui devait avoir lieu a déjà été reporté!», conclut le président de l'ADR.

«Il gouverne encore comme un bourgmestre»

Comment l'opposition perçoit-elle le style de gouvernance du Premier ministre? «Xavier Bettel est toujours souriant, mais derrière son sourire semble se cacher une certaine incertitude. Je trouve qu'il manque de courage pour discuter avec les forces vives du pays et les syndicats. Je regrette qu’il n’ait pas tenu sa parole et n’ait pas demandé l’avis des syndicats notamment pour le budget et les bourses d’études», s'insurge Justin Turpel.

«Pour moi, il gouverne encore comme un bourgmestre, pas comme un chef d’État. Un homme d’État ne peut pas contenter tout le monde et doit parfois prendre des décisions lourdes pour son pays. Il a promis du changement, mais pour le moment il n’y en a pas eu», ajoute Jean Schoos. Si Claude Wiseler ne note pas une vraie différence de style avec l'ancien gouvernement, il constate l'absence d'une vraie rupture. «Jusqu'à maintenant, le nouveau gouvernement n'a pas fait grand-chose. Mais nous savons qu'il est difficile de gouverner. J'espère que le travail réel commence maintenant».

(NS/LB/ IF/L'essentiel)