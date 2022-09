Réactions au décès d'Elizabeth II: Xavier Bettel salue le «leadership» et le «dévouement» de la reine

AFP

Xavier Bettel, Premier ministre luxembourgeois

«La reine Elizabeth II a guidé la Grande-Bretagne pendant sept décennies et à travers de nombreux défis. Son leadership constant, sa capacité à inspirer l'espoir et son dévouement à la stabilité et à la paix nous manqueront beaucoup. Je présente mes plus sincères condoléances à la famille royale et au peuple britannique».

Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a salué jeudi «la grâce, la dignité et le dévouement» d'Elizabeth II, qui a été une «présence rassurante pendant des décennies de changements de grande ampleur». La reine, décédée jeudi à l'âge de 96 ans, «était largement admirée pour sa grâce, sa dignité et son dévouement à travers le monde. Elle a été une présence rassurante pendant des décennies de changements de grande ampleur, dont la décolonisation en Afrique et en Asie», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Michael D. Higgins, président irlandais

Le président irlandais Michael D. Higgins a exprimé jeudi ses condoléances après l'annonce de la mort Elizabeth II, saluant «une amie remarquable de l'Irlande», a indiqué la présidence dans un communiqué. «Au moment où nous offrons nos condoléances à tous nos voisins au Royaume-Uni, à la suite de la mort d'une remarquable amie de l'Irlande, nous nous rappelons du rôle joué par la reine Elizabeth dans la longue amitié» entre les deux pays à l'histoire tourmentée, a affirmé le président.

AFP

Emmanuel Macron, président français

Emmanuel Macron a rendu hommage à Elizabeth II, décédée jeudi, qu'il a saluée comme «une amie de la France, une reine de cœur» ayant «marqué à jamais son pays et son siècle». «Sa Majesté la Reine Elizabeth II a incarné la continuité et l’unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir d’une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle», a réagi le président dans un tweet, après avoir posté une photo de la reine, décédée à 96 ans dans son château écossais de Balmoral.

Justin Trudeau, Premier ministre du Canada

La reine Elizabeth II était une «présence constante» dans la vie des Canadiens et «restera à jamais une partie importante de l'histoire de notre pays», a déclaré jeudi le Premier ministre canadien Justin Trudeau. «Les Canadiens se souviendront et chériront toujours la sagesse, la compassion et la chaleur de Sa Majesté», a ajouté le chef du gouvernement peu de temps après l'annonce du décès de celle qui était la cheffe d'État du Canada.

Archevêque de Canterbury, chef spirituel de l'Église anglicane