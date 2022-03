Internet au Luxembourg : Xavier Buck nommé président de l'«ICT Cluster»

LUXEMBOURG - Le patron d'EuroDNS devient lundi le premier président du Luxembourg ICT Cluster, un organisme dont le but est de promouvoir le Luxembourg numérique à l'international.

Entrepreneur impliqué dans le développement du cloud , du big data et de l'ICT au Luxembourg, Xavier Buck , 43 ans, a été nommé lundi président du Luxembourg ICT Cluster. Fondateur d'EuroDNS et de Datacenter Luxembourg, manager de MEGA en Europe , plate-forme de son ami Kim Dotcom, le Luxembourgeois aura la tâche de mettre en commun toutes les forces du domaine de la technologie.

L'ICT Cluster, fondé par Luxinnovation, est une initiative gouvernementale dont le but et de réunir les entreprises et centres de recherche sur les TIC, afin de faire du Luxembourg un «hub européen» de l'informatique. Pour cela, il déterminera «les priorités et les principaux domaines d'action du cluster et les alignera sur les besoins du secteur privé», a indiqué Luxinnovation dans un communiqué.