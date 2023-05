«On nous reconnaît dans la rue»: Xavier, l'ex-frontalier vainqueur de «Pékin Express», a reçu «L'essentiel» chez lui

TRÉMERY/AMNÉVILLE – Grands gagnants de l'émission «Pékin Express» sur «M6», Xavier et Céline ont repris leur quotidien avec une petite popularité en plus. L'essentiel a rencontré l'ex-frontalier au Luxembourg et sa partenaire.

1 / 9 L'essentiel a rencontré Xavier et Céline, les deux gagnants lorrains de Pékin Express. L'essentiel L'essentiel Xavier, retraité et ex-directeur des ressources humaines d'une enseigne de chaussures en Meurthe-et-Moselle et son employée, Céline ont formé le binôme gagnant de la dernière saison. Patrick ROBERT/M6

Rentrés du tournage de la saison 17 de «Pékin Express» fin septembre 2022, il était très compliqué pour Xavier et Céline de garder secrète leur victoire, jusqu'à la diffusion de la finale, le 20 avril dernier, sur M6. «On n'a rien dit, il n'y a que ma femme qui le savait, vu qu'on est rentrés à la fin», confie Xavier, qui a reçu L'essentiel chez lui à Trémery, en Moselle. Les deux compères avaient réservé une salle dans le village pour diffuser la finale et découvrir en direct les images avec leurs proches.

Durant 45 jours, Xavier, retraité, ex-directeur des ressources humaines d'une enseigne de chaussures en Meurthe-et-Moselle, et son employée Céline, ont voyagé à travers la Bolivie, le Paraguay et le Brésil, avant de remporter finalement la célèbre émission d'aventures. «L'inscription est partie d'une blague, se remémore Céline. Je suis totalement fan de l'émission et je cherchais quelqu'un pour former un binôme. Je lui ai ensuite proposé car je trouvais qu'on pouvait être complémentaires».

«Ma femme, Rosalie, n'y croyait pas au début, ajoute Xavier, qui a travaillé huit ans au Luxembourg. Mais quand j'y suis allé, elle était très heureuse pour moi».

Pour rappel, les candidats engagés dans cette course ont droit à 1 euro par jour et par personne, rien de plus. «On ne s'imaginait pas du tout aller si loin, se rappelle Céline. On se disait juste qu'il ne fallait surtout pas être éliminés à la première étape». Senior de l'aventure, Xavier confirme: «On était toujours 3e, 4e, on n'était pas les meilleurs et encore moins des favoris, loin de là».

Le plus beau moment du jeu? «La victoire», avance directement Céline. «C'était très fort en émotion. Au début de l'aventure, on ne pouvait pas l'imaginer», ajoute Xavier. «Tout le voyage était magnifique, même les moments durs, qui deviennent au final de bons moments. Comme le saut à l'élastique pour Céline, puisqu'elle a surmonté sa peur», ajoute-t-il.

«Même à la piscine, j'ai fait une photo!»

Le duo lorrain a traversé, comme les autres candidats, des coups de mou. «Il y a eu des instants difficiles, comme quand on a été logés par un homme riche dans un garage, comme des moins que rien, sans manger, alors qu'il avait une grosse villa. Psychologiquement, c'était très compliqué», admet celle qui réside près d'Amnéville. «Garder le moral tout le long de l'aventure, c'est le plus dur».

Pour le sexagénaire, c'est la durée de l'épreuve qui a été le plus pesant: «J'ai 60 ans, être aussi actif de 6h à 22/23h, avec un sac de 13 kilos sur le dos… J'étais très fatigué le soir». L'épreuve du trek de trois kilomètres, où les candidats ont dû porter sur leurs épaules un joug de 15 kilos, comme les animaux de trait locaux, a laissé des traces... «Pour faire trois kilomètres, on a mis quatre heures, on avait les épaules complètement démontées», se rappelle le Mosellan.

Et parmi les défis relevés: l'absence de contacts avec leurs proches: «C'est très long sans eux», avoue Céline. «On avait droit à trois minutes d'appel tous les six jours, via un téléphone de l'émission, ça allait très vite, on avait juste le temps de leur demander si tout allait bien».

Depuis «Pékin Express», la vie des deux Lorrains n'a pas tellement évolué, mais une certaine célébrité s'est installée. «On nous reconnaît dans la rue et on nous demande des photos, j'apprécie beaucoup, s'amuse Xavier. Tous sont bienveillants et remplis d'amour. Même à la piscine, j'ai fait une photo!»