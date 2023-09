Xi qualifié de «dictateur»: la Chine dénonce «une provocation»

Pékin est le premier partenaire commercial de l'Allemagne, mais cette dernière a publié une loi en juillet visant à devenir moins dépendante de cette relation et à mieux protéger ses intérêts stratégiques face à une Chine «de plus en plus offensive». «Nous sommes réalistes, mais pas naïfs», avait prévenu lors de la présentation de ce texte Annalena Baerbock, dont le parti écologiste plaidait en faveur d'une attitude plus dure que les sociaux-démocrates du chancelier Olaf Scholz et les Libéraux, avec lesquels il forme la coalition au pouvoir en Allemagne.