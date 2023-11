Etats-Unis/Chine: «Xi est un dictateur»: la grimace de Blinken fait le buzz

Antony Blinken, connu pour sa réserve et sa maîtrise de soi, a été filmé en train de grimacer légèrement lorsque M. Biden a utilisé le qualificatif de «dictateur» pour Xi Jinping lors d’une conférence de presse organisée mercredi à la suite du sommet se tenant près de San Francisco.

Questionné sur le choix de ce mot, le secrétaire d’Etat, qui conseille M. Biden depuis des décennies, a toutefois assumé les propos du président américain. «Le président s’exprime toujours avec franchise et il parle en notre nom à tous», a déclaré M. Blinken sur la chaîne CBS News. «Il est clair que nous continuerons à dire des choses et à faire des choses que la Chine n’aime pas, tout comme je suppose qu’elle continuera à faire et à dire des choses que nous n’aimons pas», a-t-il ajouté.