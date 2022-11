Asie : Xi Jinping propose à Kim Jong Un de coopérer pour la paix dans le monde

Pyongyang a notamment lancé le 18 novembre un missile balistique intercontinental (ICBM) qui est tombé au large du Japon, et Kim Jong Un a menacé les États-Unis de riposte nucléaire si son pays était attaqué. «Le monde, l’époque et l’histoire sont en train de changer d’une façon sans précédent», a souligné Xi Jinping dans sa réponse à une lettre de Kim Jong Un qui l’avait félicité pour sa reconduction historique à la tête du Parti communiste chinois et du pays en octobre.

Un projet de résolution américain refusé

«Face à cette nouvelle situation, je suis prêt, avec vous, à contribuer positivement (…) à accélérer la paix, la stabilité, le développement et la prospérité de la région et du reste du monde», a-t-il poursuivi. La Chine est le plus important allié et partenaire commercial de la Corée du Nord, sous le coup de sévères sanctions des Nations unies pour ses programmes nucléaire et d’armement. À l’issue d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU lundi, la Chine et la Russie ont refusé de se joindre aux 14 pays, parmi lesquels les États-Unis, l’Inde, la France et le Royaume-Uni, qui ont condamné le tir de l’ICBM de Pyongyang le 18 novembre.