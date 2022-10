: Xi Jinping sort renforcé du congrès du Parti communiste chinois

Le président chinois est quasi certain d'être reconduit dimanche à la tête de son pays. La grand-messe politique de cette semaine lui a été très favorable.

La composition du nouveau Comité central, sorte de parlement interne au parti, y a été dévoilée. Quatre pointures du PCC, dont l'actuel Premier ministre Li Keqiang qui quittera ses fonctions en mars, ne figurent plus sur la liste publiée par l'agence officielle Chine nouvelle. Le numéro trois chinois Li Zhanshu, le vice-Premier ministre Han Zheng et Wang Yang, le président de la Conférence consultative politique du peuple chinois, tirent également leur révérence. Considéré comme l'une des voix les plus libérales du Parti, Wang Yang était l'un des favoris au poste de prochain Premier ministre. Ce nouveau Comité central est remanié à 65% par rapport à la précédente mouture de 2017.