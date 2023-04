Romance: Y a-t-il de l'eau dans le gaz entre Ronaldo et Georgina?

Il semblerait que la lune de miel soit terminée entre Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez. Selon le tabloïd portugais, le Correio da Manhã, la star du ballon rond trouverait sa compagne «trop égocentrique depuis qu'elle est devenue célèbre». Le footballeur apprécierait en effet moyennement que la jeune femme prenne de la place dans la sphère médiatique, notamment via sa série «Soy Georgina», diffusée sur Netflix.

«Ronaldo n’est pas heureux», a lancé un journaliste de Correio da Manha TV. «Georgina passe ses journées dans un centre commercial et c’est l’une des raisons pour lesquelles il commence à trouver cette histoire embêtante. Elle ne fait rien à part dépenser, dépenser et dépenser».

«Georgina est montée dans l'avion totalement furieuse»

De son côté, le quotidien espagnol Mundo Deportivo affirme que la tension serait palpable. Et de citer un membre du personnel de son jet privé qui confie que le couple se serait violemment disputé il y a un mois lors d'un voyage à New York, juste avant de monter dans l'avion: «Georgina est montée dans l'avion totalement furieuse contre Cristiano et n'a salué personne. Ils ont été très corrects avec tout le monde mais ne se sont pas adressé la parole pendant tout le vol».

La jeune femme n'est pas restée insensible à tous ces articles et a tenu à répondre clairement dans une story mercredi: «L'envieux invente la rumeur, la commère la répand et l'idiot y croit»…

En couple depuis six ans, Cristiano et Georgina sont à la tête d'une petit tribu de cinq enfants: Cristiano Junior (12 ans), Eva et Mateo (5 ans), nés d'une mère porteuse, Alana (5 ans) et Bella Esmeralda (1 an).