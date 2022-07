Décision attendue en France : Y a-t-il un lien entre saucisson et cancer?

Tout est-il bon dans le jambon? L'agence sanitaire française Anses rend, mardi, un avis très attendu sur les risques associés à la consommation de nitrates et nitrites, notamment utilisés pour conserver les charcuteries, et leur lien avec le développement possible de certains cancers. En février, l'Assemblée nationale a voté le principe d'une «trajectoire de baisse» des doses maximales d'additifs nitrés dans la charcuterie, mais sans aller vers une interdiction de ces conservateurs controversés.