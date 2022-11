Autoroutes au Luxembourg: Y a-t-il vraiment plus de bouchons depuis quelques semaines?

Si vous circulez régulièrement sur les autoroutes du Luxembourg, vous avez certainement l'impression que les bouchons et difficultés de circulation ont augmenté ces dernières semaines. Dès 6h30, des ralentissements se forment en direction de Luxembourg-Ville et alentours, en provenance de la France (A3, via Thionville), (A4 via Esch-sur-Alzette), de la Belgique (A6) et de l'Allemagne (A1). En fin d'après-midi, le même phénomène s'observe dans l'autre sens, dès 16h30 et jusque 19h environ.