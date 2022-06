Grèves : Y aura-t-il assez d'avions cet été? L'inquiétude et la colère montent

Les appels à la grève se multiplient dans plusieurs compagnies aériennes où les salariés, sous pression face à la reprise brutale du trafic, réclament une amélioration de leurs conditions de travail.

La colère s'est répandue comme une trainée de poudre chez Ryanair. En quelques semaines, les syndicats de cinq pays ont appelé les salariés de la compagnie, à la grève le week-end prochain. Espagne, France, Belgique, Portugal, Italie: partout les hôtesses et stewards demandent le respect du droit du travail et des hausses de salaires, alors que la compagnie irlandaise s'apprête à connaître un été florissant avec une activité supérieure à celle de 2019.

Un salaire de base de 950 euros

En Espagne, les syndicats USO et SITCPLA appellent les PNC de la compagnie irlandaise à se mettre en grève les 24, 25, 26 et 30 juin, ainsi que les 1er et 2 juillet. La colère touche aussi la low-cost britannique easyJet puisque l'Union syndicale ouvrière (USO) prévoit neuf journées de grève en juillet, dans les aéroports de Barcelone, Malaga, et Majorque, dans les îles Baléares. Ce mouvement se traduira par des débrayages du vendredi au dimanche, pendant trois des quatre week-ends du mois de juillet, a précisé l'USO. Seul les 23-24 juillet restent épargnés à ce stade.