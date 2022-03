Ramassage en baisse : Y aura-t-il assez d’escargots pour Noël?

Récoltes «désastreuses», cueilleurs «démobilisés», les fabricants d’escargots français s’inquiètent d’un risque de «pénurie» de matière première, cette année.

Les quantités d’escargots ramassées sont en repli de 30 à 60% selon les pays. En cause, la météo. Car avec «un printemps froid et sec» puis ensuite de la chaleur qui a stimulé le développement de la végétation, les cueilleurs ont eu une fenêtre de ramassage d’un mois et demi seulement, contre un mois de plus habituellement, expliquent les professionnels. Mais surtout, «il y avait toute une population qui ramassait des escargots, mais maintenant cette activité est devenue moins intéressante pour eux» que ramasser par exemple des plantes sauvages vendues ensuite aux industries cosmétiques ou agroalimentaires, explique Pierre Commere, secrétaire général du groupe des fabricants d’escargots au sein de la Fédération des industries d’aliments conservés (Fiac).