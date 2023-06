Récolte compromise: Y aura-t-il du piment d'Espelette cette année?

«C'est une catastrophe. On recense une quarantaine de producteurs dont l'exploitation a été touchée à plus de 80%», a expliqué à l'AFP Maialen Sarraude, responsable du syndicat de cette AOP basque qui compte quelque 200 producteurs. Parmi eux le président de l'AOC Panpi Olaizola, à la tête d'une exploitation agricole de 20 hectares dont un hectare de piment qui a été très endommagé.

«Si les feuilles restantes se relèvent, on va produire la moitié de ce qui était prévu mais j'ai très très peu d'espoir», a-t-il dit à l'AFP. «J'ai tout perdu, honnêtement, ça équivaut à la perte d'un proche pour moi». Dans son exploitation, témoigne-t-il, «les toitures des bâtiments sont à changer, le foin pour cet hiver est perdu, les arbres sont déchiquetés et j'ai même les brebis et les agneaux qui sont encore complètement sonnés. On avait diversifié la ferme pour avoir plusieurs cordes à notre arc mais elles sont toutes cassées».