Acquisition : Yahoo! s'offre Tumblr pour être dans le coup

Le géant américain de l’Internet a annoncé lundi le rachat du site de blogs pour 1,1 milliard de dollars en numéraire, sa plus grosse acquisition depuis l'arrivée de sa dirigeante Marissa Mayer.

Marissa Mayer veut redonner un coup de jeune à Yahoo!. (AFP)

«La démographie des personnes qui utilisent Tumblr est différente de la démographie des personnes qui utilisent Yahoo!», a souligné Mme Mayer, en présentant à des analystes l'opération avec laquelle elle compte «accélérer la croissance» de son groupe. «Les utilisateurs de Yahoo! sont à la traîne, alors que ceux de Tumblr sont à la pointe du cool», remarque dans un tweet, Arvind Narayanan, un informaticien de l'université de Princeton. Une enquête menée cette année par le cabinet de recherche sur Internet Survata a estimé que Tumblr était plus populaire que Facebook chez les 13-25 ans.

Et les commentaires d'utilisateurs du site de blogs illustraient cet écart générationnel: «vous avez acheté (Tumblr) pour récupérer son facteur cool, maintenant, ne le gâchez pas», invoquait l'un des messages postés sur le site lundi. Yahoo! a promis de «ne pas tout mettre par terre» et que Tumblr continuerait à être opéré «indépendamment» avec «la même irrévérence». «Nous ne tournons pas au violet», a aussi assuré le directeur général de Tumblr, David Karp, en allusion à la couleur du logo de son nouveau propriétaire. «Notre siège ne déménage pas. Notre équipe ne change pas (...) Et notre mission - permettre aux créateurs de faire leur meilleur travail et de l'amener devant le public qu'ils méritent - ne change certainement pas», mais nous aurons «davantage de ressources», a-t-il ajouté.

108,4 millions de blogs

Tout en disant ne pas croire à «un exode» d'utilisateurs de Tumlbr, Matt Mullenweg, fondateur du site concurrent WordPress, a relevé que dimanche, les importations de publications de Tumblr vers son site étaient passées à 72 000 par heures, contre 400 à 600 normalement. Le mariage entre l'ancienne et la nouvelle génération de la toile devrait permettre à Yahoo! «d'accroître son audience de 50% à plus d'un milliard de visiteurs par mois, et son trafic de 20% environ», affirme le groupe Internet. «À bien des égards Tumblr et Yahoo! ne pourraient être plus différents et en même temps ils ne pourraient être plus complémentaires», a jugé Mme Mayer.

Tumblr a été lancé en février 2007 et compte 175 employés. Disponible en 12 langues, il revendique 108,4 millions de blogs et 50,8 milliards de publications. Yahoo!, fondé en 1994 en Californie, compte aujourd'hui 11 500 employés. Après plusieurs années d'errance stratégique et de déboires financiers, il essaie de relancer sa croissance sous la houlette de Marissa Mayer, l'une des femmes les plus en vue de la Silicon Valley, arrivée aux commandes l'été dernier.

Modernisation de Flickr

L'action Yahoo! a fini en hausse de 0,23% à 26,58 dollars. «Cette transaction semble un peu chère» remarque le site d'analystes 247wallst.com, ajoutant que «Yahoo! a déjà du mal à accroître ses propres recettes». Trip Chowdhry, analyste de Global Equities Research, remarque toutefois que Tumblr «fait preuve d'un vrai engouement de la part des internautes» et voit de nombreuses voies d'intégration de ses contenus dans Yahoo!. «Sur le papier c'est une bonne décision mais vu» le manque d'expérience de Marissa Mayer en termes de grosse acquisition «les chances sont élevées que cela se termine mal», juge pour sa part Robert Enderle, analyste indépendant.

Signe de la grande offensive pour rajeunir son image, Mme Mayer a présenté lors d'une conférence de presse à New York, une modernisation de son site de partage de photos Flickr afin de mieux concurrencer Instagram, filiale très populaire de Facebook. «Nous voulons que Flickr soit génial à nouveau», a-t-elle promis en dévoilant une maquette en haute résolution et une capacité inédite de 1 000 gigaoctets par utilisateur.