Procès en France – Yanis, 5 ans, est mort d'avoir fait pipi au lit

«Je trouve tout à fait normal de prétendre à la perpétuité si on est coupable de meurtre», mais dans cette affaire, «ce n'est pas du tout le cas», a lancé l'accusé à Douai lundi matin après l'exposé des faits. «De ce que j'ai compris, ça devrait être homicide involontaire, non-assistance à personne en danger», a-t-il estimé. «J'espère que vous aurez beaucoup de questions», a-t-il ajouté d'un air de défi. Il a toutefois reconnu des violences habituelles, comme des «fessées» ou des «tapes», et est apparu très tendu pendant la lecture du rapport, agitant nerveusement les jambes et retenant ses larmes.