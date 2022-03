Basket au Luxembourg - Yann Wolff veut surfer sur sa saison canon au Final 4

Il est le seul Luxembourgeois à rivaliser avec les Américains dans les raquettes de LBBL cette saison. Avec 12 prises par match, Yann Wolff est 3e du classement des rebonds, loin devant les autres joueurs formés au pays. Ce classement reflète l'ampleur prise par le joueur de 27 ans depuis quelques mois. L'ingénieur joue plus de 35 minutes par match et vient d'achever une saison régulière avec un double-double de moyenne (12,7 points, 12 rebonds).

«Je n'ai pas vraiment changé ma façon de me préparer, souligne-t-il. Je vais toujours autant au fitness, en essayant de ne pas grossir l'été. Mais je sais mieux comment gérer mes minutes sur le terrain. Je ne suis pas à 100% sur chaque attaque et l'équipe a un jeu plus lent car nous sommes plusieurs à beaucoup jouer». Ce mode de fonctionnement énergivore pourrait pénaliser les Ettelbruckois dans la post-saison qui débute, entre le Final 4 de la Coupe et les play-offs, dans lesquels Etzella jouera à nouveau Larochette en quarts de finale.